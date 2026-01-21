https://news.day.az/world/1810954.html Еще одна страна может запретить детям создавать аккаунты в соцсетях Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков до 16 лет к социальным сетям. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение.
Еще одна страна может запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков до 16 лет к социальным сетям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их реализации планируется создать механизмы проверки возраста пользователей соцсетей и меры ответственности при нарушениях, уточнили в правительстве.
Кроме того, особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре