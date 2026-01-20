Поставки азербайджанского газа в Италию выросли

В январе-ноябре 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,775 млрд кубометров природного газа на сумму 4,234 млрд долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении вырос на 597 млн долларов, или на 16,4%, а в объемном выражении сократился на 156 млн кубометров, или на 1,8%.

Для сравнения, в январе-ноябре 2024 года поставки азербайджанского газа в Италию составили 8,931 млрд кубометров на сумму 3,637 млрд долларов.

В целом за январь-ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал за рубеж 22,804 млрд кубометров природного газа на сумму 8,117 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении увеличился на 513,3 млн долларов, или на 6,7%, а в объемном выражении снизился на 718 млн кубометров, или на 3%.

За 11 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 252,168 млн кубометров природного газа на сумму 39,151 млн долларов.