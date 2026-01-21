https://news.day.az/world/1811074.html Трамп высказался о развитии искусственного интеллекта США лидируют в мире по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы значительно опережаем весь мир в области искусственного интеллекта. Мы значительно опережаем Китай", - сказал он.
По словам главы Белого дома, власти Китая строят свои собственные электростанции, суммарная мощность которых превышает мощность электростанций любой другой страны в мире.
