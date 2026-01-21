Как не заболеть гриппом?

Вирус гриппа особенно быстро распространяется в холодную погоду. Когда люди находятся в закрытых помещениях в большом количестве, риск заражения возрастает. Вирус в основном передается воздушно-капельным путем. Соблюдение гигиены рук и лица может снизить вероятность инфицирования.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии для Medialoq.az заявила врач-терапевт Кямаля Оруджова.

Она отметила, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа:

"Использование масок также важно. Прием лекарств лишь облегчает симптомы. Они улучшают состояние пациента, но не останавливают распространение вируса. Особенно представители групп риска - дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями - могут получить пользу от лекарств. Важно применять их по рекомендации врача. Для сохранения здоровья населения наряду с медикаментами должны проводиться и профилактические меры. Правильные меры помогают снизить распространение вируса", - сказал он.