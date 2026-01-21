Цены на золото и серебро продолжают расти

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже Сomex повысилась на 110,7 доллара и достигла отметки в 4 876,5 доллара.

Как передает Day.Az, серебро подорожало на 0,08 доллара - до 94,72 доллара. 