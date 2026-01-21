Президент Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения

На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

Подчеркнув, что сегодня большая часть энергетических проектов завершена, глава государства отметил: "Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору".