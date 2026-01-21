Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения с США

Европейский парламент (ЕП) заморозил процесс ратификации торгового соглашения между Европейским Союзом и США после угроз Президента Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство ТАСС, об этом сообщили политические группы ЕП.

Как отметила председатель группы социал-демократов (S&D) Ираче Гарсия Перес со ссылкой на агентство France-Presse, большинство политических групп поддержали приостановку ратификации торгового соглашения, которое было заключено между Евросоюзом и США в прошлом году.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте прошлого года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.