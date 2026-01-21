Европарламент приостановил выполнение таможенного соглашения с США

Европарламент (ЕП) официально приостановил выполнение таможенного соглашения между Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом объявило агентство DPA со ссылкой на председателей торгового комитета ЕП, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Председатель торгового комитета Европейского парламента заявил, что парламент официально приостановил выполнение таможенного соглашения между США и ЕС, заключенного в прошлом году, после угроз США ввести новые пошлины на фоне спора вокруг Гренландии", - сообщило агентство.