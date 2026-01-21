https://news.day.az/world/1811025.html Встречу Трампа и Мерца в Давосе отменили Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которая была запланирована на Международном экономическом форуме в Давосе, отменена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации говорится, что причиной отмены встречи стала задержка рейса американского лидера.
До этого немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что инициатором встречи Трампа и Мерца было правительство ФРГ.
Ранее мы сообщали, что Трамп прибыл в Давос.
