Макрон покинул Давос во вторник (20 января), так и не добившись личной встречи - несмотря на то, что пригласил Трампа в Париж позже на этой неделе в сообщении, которое Трамп слил в соцсети.

Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что канцлер Германии Мерц, напротив, по-прежнему надеется провести переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума 21 января.

Ранее Трамп отказался от поездки в Париж, заявив, что Макрон "надолго не задержится" и "скоро уже не будет" у власти.