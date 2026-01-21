https://news.day.az/world/1810977.html Макрон покинул Давос - без встречи с Трампом Макрон покинул Давос во вторник (20 января), так и не добившись личной встречи - несмотря на то, что пригласил Трампа в Париж позже на этой неделе в сообщении, которое Трамп слил в соцсети. Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Макрон покинул Давос во вторник (20 января), так и не добившись личной встречи - несмотря на то, что пригласил Трампа в Париж позже на этой неделе в сообщении, которое Трамп слил в соцсети.
Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что канцлер Германии Мерц, напротив, по-прежнему надеется провести переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума 21 января.
Ранее Трамп отказался от поездки в Париж, заявив, что Макрон "надолго не задержится" и "скоро уже не будет" у власти.
