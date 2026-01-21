https://news.day.az/sport/1810902.html Сегодня стартует десятый тур мужской Высшей лиги Азербайджана по волейболу Сегодня возьмет старт десятый тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день запланированы два матча. Обе встречи пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В 16:00 "Орду" сыграет с "Гянджляр", а в 18:00 "Муров Аз Терминал" встретится с "Хиласэдиджи".
