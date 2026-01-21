Сегодня стартует десятый тур мужской Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Сегодня возьмет старт десятый тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день запланированы два матча.

Обе встречи пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В 16:00 "Орду" сыграет с "Гянджляр", а в 18:00 "Муров Аз Терминал" встретится с "Хиласэдиджи".