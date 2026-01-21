Стали известны новые детали об iPhone Air 2

Компания Apple планирует выпустить обновленную версию iPhone Air уже в 2026 году, несмотря на появившиеся ранее сообщения о переносе релиза на 2027 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил китайский инсайдер Fixed Focus Digital на платформе Weibo.

По словам источника, устройство второго поколения находится в активной подготовке и может быть представлено осенью 2026 года одновременно с линейкой iPhone 18 Pro и ожидаемым складным смартфоном Apple. При этом изменения в новой версии iPhone Air, как утверждается, будут минимальными и фактически сведутся к плановому обновлению без серьезных доработок конструкции.

Эта информация противоречит публикациям издания The Information, которое в ноябре сообщало о возможном переносе релиза iPhone Air на 2027 год из-за слабых продаж первого поколения. Тогда же утверждалось, что Apple якобы намерена использовать паузу для глубокой переработки устройства, включая добавление второй камеры, снижение веса, улучшенную систему охлаждения и более емкий аккумулятор.

Позднее ситуацию прокомментировал журналист Марк Гурман из Bloomberg, заявив, что, по его данным, никакой задержки не было, поскольку iPhone Air изначально не планировался как ежегодно обновляемая модель. Он отметил, что само название устройства указывает на желание Apple вывести его за рамки стандартного годового цикла.

Гурман допускает, что существенно обновленный iPhone Air может появиться весной 2027 года в рамках раздельной стратегии запусков, вместе с базовым iPhone 18 и моделью iPhone 18e. Основным акцентом второго поколения, по его данным, станет переход на 2-нм процессор для повышения автономности, а не радикальные изменения дизайна.