https://news.day.az/society/1810967.html В Азербайджане может быть введено новое правило в связи с минимальной зарплатой В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден сегодня на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
В Азербайджане может быть введено новое правило в связи с минимальной зарплатой
В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден сегодня на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Согласно законопроекту, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год соответствующим органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основе предложений, представленных этим же органом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре