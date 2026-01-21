В Азербайджане может быть введено новое правило в связи с минимальной зарплатой

В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден сегодня на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно законопроекту, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год соответствующим органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основе предложений, представленных этим же органом.