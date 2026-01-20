https://news.day.az/society/1810804.html В Баку затруднено движение на ряде улиц из-за снега - ФОТО В настоящее время из-за наблюдающейся в Баку снежной погоды затруднено движение транспорта в некоторых частях Баку.
В настоящее время из-за наблюдающейся в Баку снежной погоды затруднено движение транспорта в некоторых частях Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел, в Сураханском районе на улицах Ильгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева и Бабека, в Хатаинском районе - на улицах Самеда бека Мехмандарова, Алиаги Шихлинского и Ингилаба Исмаилова, а также на круговой развязке "Неаполь" водители испытывают трудности в связи с погодой.
Сотрудники Центра и наряды дорожной полиции держат дорожную ситуацию под контролем и принимают меры для обеспечения безопасности водителей.
