В OpenAI назвали сроки презентации первого устройства

Американская компания OpenAI планирует представить свое первое устройство в 2026 году. Об этом порталу Axios сообщил руководитель отдела политики организации Крис Лехейн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, сроки поступления гаджета в продажу пока неизвестны. Однако, по его словам, OpenAI "рассматривает что-то во второй половине" 2026 года.

Лехейн не стал раскрывать детали будущего девайся. Глава отдела уточнил, что устройство будет более "тихим", чем смартфон, и простым в использовании.