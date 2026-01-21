https://news.day.az/officialchronicle/1810922.html

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке в Давосе - ФОТО

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом по Европе, Ближнему Востоку и Африке американской Dell Technologies Эдрианом МакДональдом в Давосе. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется