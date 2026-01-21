Канада существует благодаря США

Президент США Дональд Трамп 21 января заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Он отметил, что экономические и политические связи между двумя странами играют ключевую роль в стабильности и процветании Канады, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Канада получает от нас много бесплатных плюшек, кстати. Им следует быть благодарными, но они этого не делают. Я вчера смотрел вашего премьер-министра, он был не очень-то благодарен", - сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что США будут защищать территорию не только Америки, но Канады от любой внешней угрозы, подчеркивая важность совместной безопасности и обороны.