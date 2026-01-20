Президент Ильхам Алиев - один из великих лидеров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Республики Сербия Александар Вучич в ходе выступления на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии", комментируя мнение Президента Ильхама Алиева о важности региональных достижений на примере Азербайджана.

Александар Вучич отметил, что в наше время очень редко можно встретить такого лидера.