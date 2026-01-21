https://news.day.az/politics/1811099.html Хозяйство Кеосаяна перекинули на Затулина В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом выпаде российского пропагандиста Константина Затулина против Казахстана. Day.Az представляет публикацию: Пропал Затулин одно время - видимо, денег платить перестали. И вот старый дурак объявился на Первом канале.
Хозяйство Кеосаяна перекинули на Затулина
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом выпаде российского пропагандиста Константина Затулина против Казахстана.
Day.Az представляет публикацию:
Пропал Затулин одно время - видимо, денег платить перестали. И вот старый дурак объявился на Первом канале.
Затулин в процессе обсуждения совсем другой темы внезапно набросился на Казахстан.
Раньше в роспропаганде для таких целей использовалась голова Тиграна Кеосаяна, но тот успешно помер. И, как оказывается, все его хозяйство перекинули на Затулина. Надеемся, и Маргарита Симонян к нему в придачу отошла. Совет да любовь!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре