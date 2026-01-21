Хозяйство Кеосаяна перекинули на Затулина

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом выпаде российского пропагандиста Константина Затулина против Казахстана.

Day.Az представляет публикацию:

Пропал Затулин одно время - видимо, денег платить перестали. И вот старый дурак объявился на Первом канале.

Затулин в процессе обсуждения совсем другой темы внезапно набросился на Казахстан.

Раньше в роспропаганде для таких целей использовалась голова Тиграна Кеосаяна, но тот успешно помер. И, как оказывается, все его хозяйство перекинули на Затулина. Надеемся, и Маргарита Симонян к нему в придачу отошла. Совет да любовь!