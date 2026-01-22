С МКС зафиксировано одно из самых ярких полярных сияний

Одно из самых ярких полярных сияний было зафиксировано с борта Международной космической станции.

Как передает Day.Az, специалисты сообщают, что интенсивность явления оказалась настолько высокой, что бортовые камеры МКС с трудом передавали контраст изображения.

Представляем вниманию читателей уникальные кадры, снятые со станции: