https://news.day.az/unusual/1811120.html С МКС зафиксировано одно из самых ярких полярных сияний - ВИДЕО Одно из самых ярких полярных сияний было зафиксировано с борта Международной космической станции. Как передает Day.Az, специалисты сообщают, что интенсивность явления оказалась настолько высокой, что бортовые камеры МКС с трудом передавали контраст изображения. Представляем вниманию читателей уникальные кадры, снятые со станции:
С МКС зафиксировано одно из самых ярких полярных сияний - ВИДЕО
Одно из самых ярких полярных сияний было зафиксировано с борта Международной космической станции.
Как передает Day.Az, специалисты сообщают, что интенсивность явления оказалась настолько высокой, что бортовые камеры МКС с трудом передавали контраст изображения.
Представляем вниманию читателей уникальные кадры, снятые со станции:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре