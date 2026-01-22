Ученые объяснили, почему простудой нельзя заболеть из-за холода

Холодная погода сама по себе не вызывает простуду или грипп, однако создает условия, при которых риск заражения респираторными инфекциями заметно возрастает. К такому выводу приходят современные исследования, посвященные сезонным всплескам заболеваемости, которые ежегодно фиксируются в осенне-зимний период. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Простудные заболевания и грипп вызываются вирусами, а не воздействием низких температур. Возбудители распространяются от человека к человеку через дыхательные капли и при контактах, независимо от того, тепло на улице или холодно. Тем не менее именно зимой число случаев ОРВИ и гриппа стабильно растет, и ученые объясняют это сочетанием биологических, климатических и поведенческих факторов.

Одна из причин заключается в том, что многие респираторные вирусы лучше сохраняются в холодном и сухом воздухе. В таких условиях они дольше остаются жизнеспособными, а мельчайшие капли, содержащие вирусы, быстрее высыхают и дольше удерживаются в воздухе, повышая вероятность заражения. Кроме того, вдыхание холодного воздуха снижает температуру слизистой носа и верхних дыхательных путей, что приводит к сужению сосудов и ослаблению местного иммунного ответа. В результате вирусам становится легче проникнуть в клетки и начать размножение.

Свою роль играют и сезонные изменения образа жизни. В холодное время года люди больше времени проводят в закрытых помещениях, часто в условиях плохой вентиляции. Это способствует накоплению вирусов в воздухе и облегчает их передачу. Дополнительным фактором считается снижение уровня витамина D из-за нехватки солнечного света, что может ослаблять иммунную защиту организма.

Исследователи подчеркивают, что холод нельзя считать прямой причиной болезни. Он скорее выступает как фактор, усиливающий распространение вирусов и временно снижающий эффективность защитных механизмов дыхательных путей. Именно поэтому выход на улицу без теплой одежды не приводит к заболеванию сам по себе, но в сочетании с контактом с вирусом может повысить вероятность инфекции.

Понимание этой связи важно для профилактики. Ученые отмечают, что меры вроде регулярного проветривания помещений, поддержания комфортной влажности воздуха и заботы об иммунном здоровье гораздо эффективнее, чем попытки "избежать холода любой ценой". Такой подход помогает объяснить, почему пик заболеваемости приходится на зиму, и позволяет отказаться от упрощенного, но устойчивого мифа о том, что простуду можно "подхватить от холода".