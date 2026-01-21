Пенсии почти 200 тысяч граждан могут быть увеличены досрочно

В Азербайджане могут быть досрочно увеличены пенсии около 190 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат Вюгар Байрамов на сегодняшнем заседании.

Он отметил, что согласно Закону "О трудовых пенсиях", после назначения пенсии по возрасту работающим пенсионерам их пенсия впоследствии пересчитывается и увеличивается за счет накопленного капитала через шесть лет:

"По истечении шести лет в пенсионный капитал засчитываются 90 процентов обязательных государственных социальных страховых взносов, уплаченных на страховую часть индивидуального счета гражданина. Для нового повышения пенсии накопленный за период работы пенсионный капитал делится на 72, после чего размер пенсии пересчитывается. Таким образом, прибавка к пенсии работающим гражданам осуществляется два раза - один раз в шесть лет. Это означает, что если гражданин вышел на пенсию в 65 лет и продолжает работать, то во второй раз прибавка к его пенсии производится в 77 лет. В большинстве развитых стран установленный срок использования пенсионного капитала в таких случаях значительно короче. Я бы предложил рассмотреть внесение изменений в Закон "О трудовых пенсиях" и предусмотреть возможность использования пенсионного капитала работающими пенсионерами не два раза раз в шесть лет, а три раза раз в четыре года. Это позволило бы более эффективно использовать накопленный пенсионный капитал и обеспечило бы больший рост пенсий. Учитывая, что число работающих пенсионеров составляет около 190 тысяч человек, данное изменение привело бы к увеличению пенсий у значительного числа граждан".