Шторм "Гарри" затопил побережье Мальты и юга Италии - ВИДЕО Штормовые приливы и прибрежные наводнения уже вторые сутки фиксируются на побережье Мальты и южных регионов Италии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, локальный шторм "Гарри" в Средиземноморском регионе привел к затоплению улиц и набережных, а также к массовому повреждению и затоплению транспортных средств.
Штормовые приливы и прибрежные наводнения уже вторые сутки фиксируются на побережье Мальты и южных регионов Италии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, локальный шторм "Гарри" в Средиземноморском регионе привел к затоплению улиц и набережных, а также к массовому повреждению и затоплению транспортных средств.
Спасательные службы заранее предупреждали жителей о сильных порывах ветра и возможных дальнейших прибрежных наводнениях. Ситуация в пострадавших районах остается под контролем экстренных служб.
Представляем вниманию читателей кадры стихийного бедствия:
