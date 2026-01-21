https://news.day.az/world/1810962.html Британия начала усиленно готовиться войне Начальник Генштаба ВС Британии Роланд Уокер заявил, что Соединенное Королевство займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит UK Defence Journal.
Британия начала усиленно готовиться войне
Начальник Генштаба ВС Британии Роланд Уокер заявил, что Соединенное Королевство займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит UK Defence Journal.
"Мы не можем ждать идеальную армию к 2035 году, мы должны преобразовать ту армию, которая у нас есть сейчас. Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы удвоить нашу боеспособность к 2027 году по сравнению с тем, что было в 2024 году, и утроить ее к 2030 году", - заявил Уокер.
Он назвал "опасными" угрозы, с которыми сегодня сталкивается мир. По его словам, "они сходятся и все больше взаимосвязаны".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре