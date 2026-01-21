Трамп напомнил о роли Гренландии в безопасности США

Гренландия имеет ключевое значение для национальной и международной безопасности США.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, остров представляет собой практически необитаемую и недостаточно защищённую территорию, расположенную в стратегически важной точке между США, Россией и Китаем.

Трамп подчеркнул, что интерес Вашингтона к Гренландии не связан с природными ресурсами.

"Речь идет не о полезных ископаемых. Нам нужна Гренландия по соображениям стратегической и национальной безопасности", - отметил он.

Глава Белого дома также заявил, что Гренландия фактически является частью Северной Америки и на протяжении двух столетий оставалась объектом интереса американских президентов.