Чемпиона мира из «ПСЖ» обвинили в торговле людьми

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и защитник французского "ПСЖ" Лукас Эрнандес обвинили в торговле людьми и незаконной трудовой деятельности. Об этом сообщает издание Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованной информации, обвинения в отношении француза и его жены Виктории Триай, выдвинула семья из Колумбии - муж с женой и трое детей, которые работали на футболиста в период с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года. По их словам, они работали без официальных документов, а рабочий день был слишком долгим.

"Нас эксплуатировали и унижали, платили гораздо меньше, чем нам было положено. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легализацию, которая никогда не происходит, и обращаются с нами как с рабами", - заявила одна из пострадавших.

Дело против Эрнандеса и его супруги передано в прокуратуру Версаля.

В составе сборной Франции футболист выиграл золотые медали чемпионата мира - 2018, а на мундиале в 2022 году завоевал серебро. В 2021 году вместе с командой Эрнандес стал победителем Лиги наций.