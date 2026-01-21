Пенсионер купил более 4,5 тыс. лотерейных билетов и стал миллионером

В Таиланде пожилой мужчина сорвал джекпот в государственной лотерее и выиграл в общей сложности 9,1 млн батов (более $293 тыс.).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Bangkok Post.

"Его выигрыш был получен исключительно благодаря совпадению двух последних цифр - 02 - в розыгрыше 17 января", - говорится в материале.

Газета уточняет, что победитель потратил около $13 тыс. на приобретение 4 580 лотерейных билетов.

"У покупателя чуть не случился сердечный приступ", - говорится в посте о выигрыше в соцсети.

Согласно статье, это не первый раз, когда мужчине повезло. 2 января благодаря номеру 16 и 1,5 тыс. лотерейных билетов он выиграл более $96 тыс. В комментариях многие пользователи спросили, на какие цифры мужчина будет делать ставку в следующий раз.