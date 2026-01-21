Гороскоп на 21 января

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность - это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Овна, вынуждая его плыть против течения. Сам же Овен в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Овен рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет его к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.

Телец

Сегодня день у Тельца полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Близнецы

Сегодня Близнецам потребуется вся их выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Близнецов. Одним словом, в этот день Близнецам лучше избегать любых сильных эмоций. А если они все же почувствуют, что вот-вот готовы взорваться, им надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Рак

Сегодня голова Рака будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Раку максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодняне следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Лев

Сегодня Льву не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Льву будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Льва они будут играть только время от времени.

Дева

Сегодня в течение дня Дева не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у нее настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в ее душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Девы, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Весы

Сегодня весь день Весы могут быть подвержены такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Весов тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Весов было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.

Скорпион

Сегодня Скорпион может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Скорпиону не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Стрелец

Сегодня Стрельцу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Козерог

Сегодняшний день у Козерога обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Козерогу так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Козерог и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Водолей

Вот день, когда благополучие Водолея может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Водолею также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Рыбы

Сегодня планы Рыб могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Рыбы не хотят оказаться у разбитого корыта, им не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.