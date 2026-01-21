ООН предупреждает о глобальном «водном банкротстве»

Озера, болота, ледники: многие водные ресурсы истощены и безвозвратно утрачены для человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в докладе ООН.

"Уже недостаточно говорить о кризисе", - говорит директор Института ООН по водным ресурсам, окружающей среде и здоровью и ведущий автор нового доклада о водных ресурсах Кавех Мадани. Слово "кризис" подразумевает временное состояние, от которого можно оправиться. Но доклад показывает другую реальность. Во многих местах запасы воды больше не пополняются в сроки, имеющие значение для жизни человека. Поэтому в докладе говорится о "водном банкротстве" - необратимой потере запасов пресной воды.

Более половины крупнейших озер мира потеряли воду с начала 1990-х годов. Примерно две трети основных водоносных горизонтов демонстрируют долгосрочное снижение уровня воды. Десятки рек больше не впадают в море в определенные месяцы года. И около трети ледниковой массы было утрачено с 1970-х годов.

Мадани объясняет, что 70 процентов мировых запасов пресной воды производится для сельского хозяйства. Это приводит к постоянно обостряющейся проблеме нехватки воды, особенно в Азии, где фермеры производят продукцию не только для своего населения, но и, особенно, для стран Глобального Севера. Зачастую это единственный способ для людей зарабатывать на жизнь.

"С точки зрения стратегии, этим странам необходимо диверсифицировать и индустриализировать свою экономику, чтобы они перестали быть настолько зависимыми от сельского хозяйства", - сказал Мадани. Это не произойдет в одночасье, но такая возможность уже есть.

Помимо Азии, от нехватки пресной воды серьезно страдают Ближний Восток и Северная Африка. То же самое касается и юго-западной части США.

"Главный посыл доклада ООН - не отчаяние, а ясность", - говорит Мадани. Чем скорее мы решим эту проблему, тем больше у нас останется вариантов. Уже сейчас около четырех миллиардов человек страдают от острой нехватки воды как минимум один месяц в году. Три миллиарда живут в районах, где водные ресурсы сокращаются. В докладе в качестве дополнительных причин нехватки воды называются загрязнение грунтовых вод, ухудшение плодородия почвы и вырубка лесов. Глобальное потепление усугубляет эту проблему.