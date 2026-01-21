В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему дезинформации как одной из угроз в глобальном масштабе

21 января по инициативе Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана при партнерстве Агентства развития медиа и Совета прессы Азербайджана состоялись общественные обсуждения на тему "Дезинформация как одна из самых серьезных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель правления Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рамиль Искендерли заявил, что в эти дни в Давосе Всемирный экономический форум (WEF) обнародовал "Отчет о глобальных рисках" ("Global Risks Report"). Согласно отчету, дезинформация и фейковые сведения обозначены как основной риск для Азербайджана в 2026 году. В документе дезинформация также оценивается как серьезная угроза в глобальном масштабе.

"В современный период дезинформация превратилась в системную угрозу, нацеленную не только на информационную сферу, но и на общественную стабильность, отношения между государством и гражданами, демократические институты. В этом вопросе гражданское общество должно быть более чутким, чем когда-либо, своевременно разоблачать ложную информацию и становиться преградой на пути ее тиражирования. То, что Всемирный экономический форум называет дезинформацию основным риском для Азербайджана, является серьезным сигналом. Именно поэтому Форум национальных неправительственных организаций Азербайджана совместно с партнерскими структурами принял решение организовать данные общественные обсуждения с участием представителей гражданского общества", - отметил он.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли подчеркнул, что во всем мире угроза дезинформации распространяется ускоренными темпами, а в современных условиях социальные медиа-платформы превратились в основное пространство ее распространения.

"В борьбе со всеми проявлениями дезинформации у азербайджанского государства есть сильная политическая воля. Однако в этом процессе бдительность, медиаграмотность и высокий интеллектуальный уровень общества являются самым мощным инструментом", - сказал он.

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид отметил важность соблюдения медиасубъектами "Правил этического поведения журналистов Азербайджана", подчеркнув, что это может стать положительным примером и для активистов в социальных сетях.

"В первом принципе правил говорится, что высшая цель журналистики - распространение правды, а объективность является основным профессиональным критерием. В целом соблюдение всех принципов правил является важной опорой в защите общества от дезинформации", - сказал он.

В рамках обсуждений на тематических сессиях были представлены различные мнения по рассматриваемым вопросам. Выступая на тему "Влияние созданных с помощью искусственного интеллекта фейковых изображений, видео и бот-сетей на общественное мнение", председатель Общественного объединения поддержки инновационных инициатив в медиа Мушфиг Алескерли обратил внимание на побочные эффекты этих технологий и новые риски, которые они создают с точки зрения информационных манипуляций.

На сессии "Повышение медиаграмотности граждан и роль НПО в общественном просвещении по противодействию дезинформации на социальных медиа-платформах" руководитель Международного фонда "Евразия пресс" Умид Рагимоглу и председатель Общественного объединения поддержки информационных и социальных инициатив Джасарат Гусейнзаде поделились своими мнениями о механизмах общественного контроля в этой сфере.

На сессии "Гибридные угрозы против Азербайджана, геополитические аспекты информационной войны и превентивные меры" член правления Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Заур Ибрагимли и председатель Общественного объединения "Центр социальных инициатив" Санан Наджафов обратили внимание на расширение масштабов гибридных угроз в глобальном контексте и появление их новых форм.

На сессии "Региональная динамика дезинформации: опыт Глобального Юга и Тюркского мира" генеральный секретарь Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов отметил, что координированная деятельность в информационном пространстве имеет стратегическое значение для тюркского мира.

Представитель Секретариата Платформы НПО Глобального Юга Фуад Керимли рассказал о последствиях дезинформации в странах Глобального Юга. Он подчеркнул, что недостаточный уровень цифровой грамотности, неполное представительство местных языков в системах искусственного интеллекта и нехватка технологических ресурсов усиливают влияние дезинформации в этом пространстве.

Форум национальных неправительственных организаций Азербайджана продолжит проведение общественных обсуждений по актуальным для общества темам.