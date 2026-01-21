https://news.day.az/society/1810855.html

Движение по этой дороге в Баку затруднено - ФОТО

Движение на Аэропортском шоссе в Баку затруднено из-за обледенения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел. "В настоящее время на Аэропортском шоссе в направлении центра из-за обледенения дороги затруднено движение транспорта.