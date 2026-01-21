Движение по этой дороге в Баку затруднено

Движение на Аэропортском шоссе в Баку затруднено из-за обледенения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел.

"В настоящее время на Аэропортском шоссе в направлении центра из-за обледенения дороги затруднено движение транспорта. Водителей просят во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию", - сообщили в ведомстве. 