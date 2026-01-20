Украина выразила благодарность Азербайджану за оказанную гумпомощь

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность Азербайджану за помощь, оказанную в энергетической сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на своей странице в Telegram она отметила, что в ближайшие дни в Украину будут доставлены дополнительные энергетические грузы из Азербайджана, Словакии и Чехии.

Премьер-министр написала: "Благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь".

Она сообщила, что вся предоставляемая помощь направляется на восстановление тепла и энергоснабжения в украинских домах, а также реконструкцию энергетических объектов, пострадавших в результате интенсивных обстрелов со стороны российских сил.

По ее словам, еще четыре страны готовятся предоставить Украине пакеты энергетической помощи. Кроме того, Ирландия на следующей неделе внесет пожертвование в размере 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи Украине.

Отметим, что отправка помощи была обеспечена министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.