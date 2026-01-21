В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по вопросам военной мобилизации

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут обсуждения, касающиеся военной мобилизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на весеннюю сессию 2026 года.

Так, в ходе весенней сессии в комитете планируется проведение общественных слушаний, посвященных вопросам военной мобилизации и прохождения военной службы.