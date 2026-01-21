Один человек пострадал при пожаре в Баку

21 января в 12:30 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Наримановского района по причине пожара.

Как передает Day.Az, в ведомстве сообщили, что на место немедленно выехала бригада скорой помощи.

Одному человеку была оказана первичная медицинская помощь на месте.

Как сообщалось ранее, силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжается операция по тушению пожара, произошедшего на объекте, расположенном в Наримановском районе города Баку на проспекте Зии Буниятова.

К мероприятиям по борьбе с пожаром привлечены Государственная служба пожарной охраны и Служба спасения особого риска МЧС. В общей сложности задействованы 18 единиц техники и 70 человек личного состава.