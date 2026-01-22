https://news.day.az/sport/1811110.html Назван лучший игрок матча "Карабах" - "Айнтрахт" - ВИДЕО Лучшим игроком матча 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (3:2) признан Камило Дуран из агдамского клуба. Как передает Day.Az, в прошедшем 21 январе матче Дуран стал автором двух голов.
Назван лучший игрок матча "Карабах" - "Айнтрахт" - ВИДЕО
Лучшим игроком матча 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (3:2) признан Камило Дуран из агдамского клуба.
Как передает Day.Az, в прошедшем 21 января матче Дуран стал автором двух голов.
Напомним, что "Карабах" принимал франкфуртский "Айнтрахт" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре