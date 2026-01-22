Назван лучший игрок матча "Карабах" - "Айнтрахт"

Лучшим игроком матча 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" (3:2) признан Камило Дуран из агдамского клуба.

Как передает Day.Az, в прошедшем 21 января матче Дуран стал автором двух голов.

Напомним, что "Карабах" принимал франкфуртский "Айнтрахт" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.