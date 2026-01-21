Натиг Мамедли об опасности контента, созданного ИИ

Дезинформация приводит к тому, что людям становится трудно правильно воспринимать информацию, и со временем это порождает еще более серьезные проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли в ходе прошедшего сегодня в Баку общественного обсуждения на тему Дезинформация как одна из самых серьезных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана".

Он отметил, что в настоящее время во многих странах участились случаи дезинформации, загрязняющей информационную среду.

"У Азербайджана есть сильные политические и институциональные механизмы для борьбы с дезинформацией. Распространение дезинформации в мире выросло более чем в шесть раз, и после того как подобные сведения уже распространены, процесс их опровержения становится гораздо более сложным. В частности, контент на базе искусственного интеллекта расценивается как серьезная угроза в распространении дезинформации.

Одной из основных причин стремительного появления дезинформации является снижение общественного доверия к медиа во всем мире", - сказал он.

Н. Мамедли подчеркнул, что медиа должны служить истине, однако, к сожалению, это не всегда удается наблюдать в международных СМИ, в результате чего доверие к прессе падает.