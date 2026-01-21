Япония перезапустила крупнейшую в мире атомную электростанцию

Япония вновь запустила реактор на крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) Касивадзаки-Карива. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шестой реактор на АЭС Касивадзаки-Карива, расположенной к северо-западу от Токио, был запущен в среду, 20 января, а его коммерческая коммерческая эксплуатация начнется уже в феврале, отмечает "Би-би-си".

Уточняется, что седьмой реактор АЭС не будут запускать до 2030 года, а оставшиеся пять могут быть и вовсе выведены из эксплуатации.