ChatGPT начнет автоматически вводить ограничения для детей

OpenAI объявила о запуске нового инструмента прогнозирования возраста пользователей ChatGPT. Если система определит аккаунт как принадлежащий несовершеннолетнему, для него автоматически будут включены ограничения на обсуждение чувствительных тем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает блог компании.

Модель оценивает примерный возраст пользователя по поведенческим сигналам - срок существования аккаунта, характер активности и время суток, когда человек чаще всего пользуется сервисом.

Для пользователей младше 18 лет ChatGPT будет ограничивать диалоги о насилии, рискованном поведении, сексуализированных и агрессивных ролевых сценариях, самоповреждении, экстремальных стандартах внешности и нездоровых диетах.

В случае ошибки пользователь сможет подтвердить возраст через сервис верификации Persona, загрузив селфи.

"Мы будем внимательно следить за внедрением и использовать данные для дальнейшего совершенствования", - отметили в OpenAI.