АБР расширяет сотрудничество с Азербайджаном: Зеленая энергия и транспорт

Азиатский банк развития (АБР) уделяет приоритетное внимание инвестициям в более чистые и устойчивые энергетические системы по всей Центральной Азии, стремясь сбалансировать декарбонизацию, энергетическую безопасность и доступность по цене.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР Лея Гутьеррес.

"Наша работа в Центральной Азии заключается в том, чтобы помочь странам обеспечить надежное и доступное энергоснабжение, учитывая при этом их климатические амбиции", - отметила Гутьеррес.

Она подчеркнула, что АБР сосредоточен на поддержке постепенного, но устойчивого перехода к более чистым энергетическим системам, включая расширение использования возобновляемых источников энергии, модернизацию сетей электропередачи и улучшение работы отраслей, традиционно трудно поддающихся декарбонизации, таких как централизованное теплоснабжение.

В Казахстане АБР в 2022 году поддержал разработку нового закона о теплоснабжении и тарифной базы, направленных на повышение эффективности системы с одновременным снижением выбросов. В Узбекистане банк содействует модернизации централизованного теплоснабжения Ташкента путем внедрения цифрового управления, снижения потерь и подготовки к использованию экологически чистых технологий. Ранее в этом году АБР утвердил программу технической помощи на 1,1 миллиона долларов для поддержки Азербайджана в запуске собственной программы декарбонизации системы теплоснабжения.

"Эти меры входят в более широкий региональный подход, включающий поддержку возобновляемых источников энергии, модернизацию энергетического сектора и трансграничное сотрудничество", - добавила Гутьеррес. По ее словам, укрепление электросетей, расширение энергетического баланса и снижение технической и финансовой уязвимости способствует повышению энергетической безопасности и внедрению экологически чистой энергетики.

АБР продолжает работать с правительствами для обеспечения доступных и финансово устойчивых энергетических услуг, включая повышение эффективности коммунальных служб и социально ориентированные тарифные реформы. "В совокупности эти приоритеты направлены на устойчивый и доступный переход к низкоуглеродной энергетике для домашних хозяйств и экономик региона", - отметила она.

АБР ускоряет развитие коридоров CAREC для улучшения торговых связей в регионе

АБР также реализует широкий спектр транспортных и логистических проектов в Центральной Азии и в регионе Центральноазиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС), направленных на укрепление региональных связей и поддержку торговли.

"Банк реализует проекты как в области "твердой", так и "мягкой" инфраструктуры, которые обеспечивают связь в Центральной Азии и в регионе ЦАРЭС в целом", - сказала Гутьеррес. Она пояснила, что это строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, а также модернизация транспортных систем, включая цифровизацию железных дорог.

В период с июня 2024 года по сентябрь 2025 года банк одобрил 10 транспортных проектов в рамках ЦАРЭС. Среди них - два железнодорожных проекта в Азербайджане, модернизация автомобильных дорог и пограничных пунктов в Кыргызстане, несколько автомобильных и железнодорожных проектов в Казахстане, пилотный проект "зеленого коридора" в Таджикистане и дорожный проект в Узбекистане по коридору ЦАРЭС 2.

"В этом году мы планируем мобилизовать более 1 миллиарда долларов на приоритетные проекты, поддерживающие цифровые решения в железнодорожном секторе, модернизацию пограничных пунктов, а также строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог вдоль коридоров ЦАРЭС 2, 3 и 6", - отметила Гутьеррес. По ее словам, эти усилия укрепят транспортную связь между Центральной Азией, Европой, Восточной и Южной Азией.

АБР также разрабатывает региональный механизм финансирования BUILD ("Модернизация границ для интеграции, логистики и развития") для ускорения обновления пограничной инфраструктуры. Банк поддерживает частные инвестиционные проекты по созданию логистических центров и морских либо сухих портов, а также внедряет системы таможенного транзита, включая Усовершенствованную транзитную систему ЦАРЭС и Общий информационный обмен.

Гутьеррес подчеркнула важность институциональной структуры ЦАРЭС для координации: "Программа имеет полноценную институциональную инфраструктуру - от ежегодной Министерской конференции до секторальных координационных комитетов и рабочих групп. Согласованные стратегические документы охватывают транспорт, торговлю и цифровое развитие. Все ключевые партнеры по развитию, включая Всемирный банк, ЕБРР, АБИИ и Исламский банк развития, участвуют в ЦАРЭС, что позволяет софинансировать и совместно планировать сложные региональные проекты".

Примерами являются автодорога Кызылорда-Жезказган, совместно финансируемая АБР и ЕБРР, и автодорога Жезказган-Караганда, поддержанная Всемирным банком и АБИИ, обеспечивающие доступ для грузоотправителей из Казахстана, Узбекистана и других стран региона.

"Партнеры ЦАРЭС ускоряют подготовку проектов, объединяя техническую помощь, технико-экономические обоснования и институциональную поддержку, чтобы сделать крупные региональные проекты привлекательными для финансирования", - добавила Гутьеррес.

Она привела в пример проект "Зеленого энергетического коридора" через Каспий, в рамках которого планируется прокладка высоковольтного подводного кабеля, соединяющего Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. "АБР, АБИИ и Центр многостороннего сотрудничества по финансированию развития совместно готовят технические, экономические, финансовые и экологические оценки. Эти скоординированные усилия сокращают время подготовки и снижают риски для крупных трансграничных инвестиций, открывая путь для экспорта возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу", - сказала она.

"В настоящее время АБР разрабатывает специальный подход к развитию коридора ЦАРЭС-2 для усиления координации с правительствами и партнерами по развитию. Стратегия будет уделять приоритетное внимание малозатратным и высокоэффективным мероприятиям, таким как модернизация пунктов пропуска, цифровизация торговли и развитие логистических центров. При этом будет заложена основа для долгосрочных транспортных обновлений", - сказала она.

Гутьеррес также сообщила, что АБР участвует в Координационной платформе Еврокомиссии по Транскаспийскому транспортному коридору, направленной на согласование региональных инициатив.

АБР расширяет применение частичных кредитных гарантий для стимулирования частного капитала

АБР расширяет использование частичных кредитных гарантий для мобилизации частного капитала на развитие инфраструктуры в Центральной и Западной Азии.

По ее словам, платежный риск со стороны государственных и государственных контрагентов продолжает оставаться важным фактором, влияющим на эффективную мобилизацию частного капитала в регионе.

"Частичные кредитные гарантии АБР (PCG), которые позволяют кредиторам передавать риски, которые они не могут взять на себя, банку, стали одним из наиболее эффективных инструментов для стимулирования инвестиций в развивающихся странах-членах АБР", - отметила Гутьеррес.

Она привела в пример программу государственно-частного партнерства в сфере возобновляемой энергетики в Узбекистане, где АБР применил PCG для обеспечения государственных платежных обязательств. По словам Гутьеррес, гарантии способствовали участию крупных международных спонсоров в тендере на первый проект независимого производителя электроэнергии и помогли обеспечить самые низкие тарифы на электроэнергию во всем субрегионе.

АБР также использовал PCG в Азербайджане и Пакистане для поддержки привлечения частного капитала и в настоящее время содействует более широкому внедрению этого инструмента в Центральной и Западной Азии, добавила она.

Гутьеррес подчеркнула, что недостаток хорошо подготовленных и инвестиционно привлекательных проектов остается ключевым препятствием для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру и инициативы в сфере развития. В связи с этим АБР расширяет программы по наращиванию потенциала государственных чиновников, агентств и лиц, принимающих решения, по всему субрегиону.

Стратегические региональные проекты в области энергии и транспорта

Говоря о планах на ближайшие годы, Гутьеррес отметила, что АБР планирует активизировать работу по улучшению транспортного сообщения и развитию экологически чистой энергетики в Центральной Азии, уделяя особое внимание модернизации ключевых торговых маршрутов и поддержке перехода региона к низкоуглеродной экономике.

В области транспорта АБР будет приоритезировать связность, устойчивость и жизнестойкость мультимодальных коридоров ЦАРЭС через проекты в автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, авиации, интеллектуальной мобильности и водном транспорте, отметила Гутьеррес. Особое внимание будет уделено Коридору 2, который в значительной степени координируется со Средним коридором, для его модернизации и цифровизации с целью превращения в полноценный экономический коридор.

Прогресс планируется отслеживать с помощью системы измерения и мониторинга эффективности коридоров и других оценок. Новый механизм финансирования улучшения условий пересечения границ BUILD поможет правительствам устранить "узкие места" и упростить трансграничные перевозки и торговлю, отметила Гутьеррес. Специальные рабочие группы, включая недавно созданные дорожные и группы интеллектуальной мобильности, а также ежегодные отраслевые совещания обеспечат постоянную оценку и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

В энергетической сфере АБР сосредоточится на расширении возобновляемой генерации, модернизации инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, а также укреплении региональной энергетической связи для поддержки низкоуглеродных целей стран региона.

"АБР также будет работать с партнерами над крупными региональными проектами, такими как Рогунская ГЭС в Таджикистане и Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызской Республике. Эти проекты способны укрепить энергетическую безопасность, обеспечить значительный объём чистой гидроэнергетики и расширить торговлю электроэнергией по региону", - подчеркнула Гутьеррес.

Параллельно банк продолжит поддерживать трансграничные инициативы, включая "Зеленый энергетический коридор" через Каспий, в котором участвуют Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Он может быть расширен для вовлечения других стран региона как в производство, так и в транзит электроэнергии.

"Эффективность реализации проектов будет оцениваться по показателям увеличения мощности возобновляемых источников энергии, повышения надежности и гибкости электросетей, сокращения потерь, а также по созданию региональных платформ и коридоров для обмена экологически чистой энергией в регионе ЦАРЭС и за его пределами", - cказала в завершение Лея Гутьеррес.