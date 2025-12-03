https://news.day.az/society/1799529.html В Азербайджане увеличивается количество праздничных дней В Азербайджане увеличивается количество нерабочих дней. Как сообщает Day.Az, 20 сентября - День государственного суверенитета - станет праздничным днем, не являющимся рабочим. Согласно новому законопроекту, День государственного суверенитета включается в перечень праздников Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, 20 сентября - День государственного суверенитета - станет праздничным днем, являющимся рабочим.
Согласно новому законопроекту, День государственного суверенитета включается в перечень праздников Азербайджанской Республики.
Ранее стало известно, сколько дней будут нерабочими на праздник Новруз в следующем году.
