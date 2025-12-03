В Азербайджане увеличивается количество праздничных дней

Как сообщает Day.Az, 20 сентября - День государственного суверенитета - станет праздничным днем, являющимся рабочим.

Согласно новому законопроекту, День государственного суверенитета включается в перечень праздников Азербайджанской Республики.

Ранее стало известно, сколько дней будут нерабочими на праздник Новруз в следующем году.