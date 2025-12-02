В Баку стартовал тренировочный сбор юных дзюдоистов

В Баку начался учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в тренировочный лагерь, проходящий в Учебно-тренировочном центре национальных сборных, привлечены 100 спортсменов из различных регионов страны.

Подготовку ведут тренерский штаб сборных команд и опытные специалисты. В ходе сбора большое внимание уделяется развитию технических и тактических навыков, освоению новых правил и инноваций, а также повышению уровня физической подготовки.

Сбор продлится до 14 декабря. В рамках программы также запланированы визиты в столичные дзюдо-клубы, где юные спортсмены смогут расширить свой опыт и получить дополнительные практические навыки.