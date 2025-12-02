https://news.day.az/society/1799308.html По этому ж/д направлению увеличивается количество рейсов - ДАТА С целью удовлетворения растущего пассажирского спроса Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначают дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа-Баку на 5, 6 и 7 декабря. Об этом сообщили во вторник Day.Az в АЖД. Отмечается, что по этим направлениям пассажиры также могут ежедневно совершать поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.
По этому ж/д направлению увеличивается количество рейсов - ДАТА
С целью удовлетворения растущего пассажирского спроса Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначают дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа-Баку на 5, 6 и 7 декабря.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в АЖД.
Отмечается, что по этим направлениям пассажиры также могут ежедневно совершать поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре