По этому ж/д направлению увеличивается количество рейсов

С целью удовлетворения растущего пассажирского спроса Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначают дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа-Баку на 5, 6 и 7 декабря.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в АЖД.

Отмечается, что по этим направлениям пассажиры также могут ежедневно совершать поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".