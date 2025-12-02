есть погибший и пострадавший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Бузовна Хазарского района Баку и о том, что гражданин оказался зажатым в автомобиле.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

В связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы специального риска МЧС.

Установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля марки KIA с грузовым автомобилем марки KAMAZ водитель легкового автомобиля оказался зажатым в деформированном автомобиле.

Спасатели извлекли из автомобиля Багирзаде Магеррама Дилафет оглу 1991 г.р.

В результате происшествия скончалась пассажирка легкового автомобиля Гевагир Исмаил гызы Мамедова 1963 г.р.

Ведется расследование.