Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавший
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Бузовна Хазарского района Баку и о том, что гражданин оказался зажатым в автомобиле.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
В связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы специального риска МЧС.
Установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля марки KIA с грузовым автомобилем марки KAMAZ водитель легкового автомобиля оказался зажатым в деформированном автомобиле.
Спасатели извлекли из автомобиля Багирзаде Магеррама Дилафет оглу 1991 г.р.
В результате происшествия скончалась пассажирка легкового автомобиля Гевагир Исмаил гызы Мамедова 1963 г.р.
Ведется расследование.
