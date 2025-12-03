https://news.day.az/politics/1799512.html Джейхун Байрамов примет участие в заседании ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в столицу Австрии-Вену. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов примет участие в заседании ОБСЕ
3 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.
Как передает Day.Az, об этом передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что в рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие и выступит с речью на 32-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 4-5 декабря, а также проведет встречи с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.
.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре