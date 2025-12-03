Джейхун Байрамов примет участие в заседании ОБСЕ

3 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.

Как передает Day.Az, об этом передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие и выступит с речью на 32-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 4-5 декабря, а также проведет встречи с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.

.