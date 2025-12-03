В Египте представили бронированную платформу для запуска БПЛА

Египетская компания Eagles International for Defense Systems представила мобильную пусковую установку для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на выставке EDEX-2025 в Новом Каире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Army Recognition.

В основе пусковой платформы лежит шасси грузовика с колесной формулой 6х6. В грузовом отсеке можно разместить несколько дронов-камикадзе или разведывательных беспилотников. Мобильная установка позволяет оперативно запускать дроны из различных районов.

Машина получила бронированную кабину, обеспечивающую защиту от пуль крупнокалиберных пулеметов и осколков. Также автомобиль оснастили дымовыми гранатометами для маскировки.

Как пишет издание, на одной машине можно разместить разведывательные дроны и барражирующие боеприпасы. Первые позволят оперативно обнаружить цели, которые поразят ударными аппаратами.