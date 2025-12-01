Вынесен приговор Шахину Гулиеву

Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника медицинской службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии Шахина Гулиева.

Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова.

Приговором суда Шахин Гулиев приговорен к 4 годам лишения свободы.

Отметим, что бывший начальник медицинской службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии майор Шахин Варис оглу Гулиев был арестован СГБ по обвинению во взяточничестве.