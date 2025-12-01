https://news.day.az/society/1799148.html Вынесен приговор Шахину Гулиеву Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника медицинской службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии Шахина Гулиева. Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова.
Приговором суда Шахин Гулиев приговорен к 4 годам лишения свободы.
Отметим, что бывший начальник медицинской службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии майор Шахин Варис оглу Гулиев был арестован СГБ по обвинению во взяточничестве.
