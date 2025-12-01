Утверждено соглашение о сотрудничестве в области образования между Азербайджаном и Руандой

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Республики Руанда", подписанное в Баку 20 сентября 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим Указ.

После вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить правительству Республики Руанда уведомление о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.