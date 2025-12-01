Фонд Гейдара Алиева стал партнером "Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя"

Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества. "Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025" пройдет 5-11 декабря при организаторстве Организации исламского сотрудничества и министерства культуры.

Как передает Day.Az, среди основных направлений фестиваля развитие межкультурного диалога, пропаганда толерантности, мира и уважения к разнообразию.

В рамках Творческой недели, в которой примут участие гости из более чем 50 стран, пройдут панельные дискуссии, показы, выставки и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам, которые будут способствовать продвижению экосистемы креативных индустрий нашей страны в глобальном масштабе.

В дни фестиваля состоятся форум "Культурные и креативные индустрии" (MYFORUM), выставка "Creative Village: культурные и креативные индустрии" (MYEXPO), международная кинопрограмма Baku Cinema Breeze - 2025, "Восточный показ мод" - презентации молодых и известных дизайнеров стран OИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB) и другие презентации.