Подорожают ли частные дома в Азербайджане?

Пожары и несчастные случаи в многоэтажных жилых зданиях Баку привлекли внимание к частным домам. Кроме того, расширение зоны сноса в центре города оживило рынок частной недвижимости.

Так подорожают ли частные дома?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев заявил, что большинство частных жилых участков вокруг Баку не имеют документов о собственности. Поэтому, несмотря на доступную стоимость, такие дома могут создать для граждан ряд проблем:

"Дом без оформленного права собственности не может быть предметом ипотеки, не подлежит страхованию, а владельцы жилья не могут зарегистрироваться по месту жительства. Столкнувшись с трудностями при регистрации, граждане выставляют своё имущество на продажу. Это приведёт к стабилизации цен на такие объекты, а в некоторых местах - к удешевлению. Однако цены на дома в регионах будут расти".

По словам риэлтора Вефадара Ахундова, в настоящее время дома продаются по цене за квадратный метр:

"Стоимость одного квадрата жилья составляет от 2500 до 3000 манатов. В местах вроде Масазыра и Сулутепе дома более доступные - примерно в районе 55 тысяч манатов. В туристических зонах аренда жилья варьируется от 50 до 600 манатов в сутки".

Эксперты отмечают, что формирование цен на рынке недвижимости связано как со спросом на жильё, так и с потоком туристов в регион.