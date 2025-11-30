https://news.day.az/world/1798866.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Кютахья произошло землетрясение магнитудой 4. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD). Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Гедиз на глубине 10,3 км.
